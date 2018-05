Hundestaffel findet vermissten Demenzkranken

Eine Hundestaffel hat einen vermissten Demenzkranken am Donnerstag wiedergefunden. Der Mann war am Vormittag aus einem Pflegeheim in der Gemeinde Heimenkirch (Landkreis Lindau) entwischt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen Mittag schaltete die Heimleitung die Polizei ein - und kontaktierte die örtliche ehrenamtliche Rettungshundestaffel. Die Hunde nahmen die Fährte des Mannes auf und fanden ihn gut eine Stunde später leicht unterkühlt an einem Bachbett in der Nähe. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.