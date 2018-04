Hunderte Zeitungsredakteure zu Kundgebung erwartet

Im Tarifstreit in der Zeitungsbranche wollen heute mehr als 600 Redakteure aus Bayern und Baden-Württemberg in München auf die Straße gehen. Die Gewerkschaften fordern 4,5 Prozent mehr Geld für angestellte Redakteure und sogenannte feste Freie. Das sind Mitarbeiter, die formal nicht fest angestellt sind, aber kontinuierlich für ein Unternehmen arbeiten. Jungredakteure sollen mindestens 200 Euro mehr im Monat bekommen. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) und die Gewerkschaft Verdi hatten am Montag zu einem dreitätigen Warnstreik aufgerufen. Die fünfte Tarifrunde findet am Mittwoch in Berlin statt. Die Verlegerseite hatte zuletzt eine Erhöhung des Honorars in zwei Schritten angeboten, über deren Höhe am Mittwoch verhandelt werden soll. Zudem umfasste das Angebot 120 Euro mehr Gehalt für Berufsanfänger.

Meldung des BJV zum Warnstreik