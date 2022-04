Hunderte Liter Heizöl in Bach gelaufen

Hunderte Liter Heizöl sind in Eschenbach in der Oberpfalz in einen Bach und einen Kanal gelaufen. Das Öl sei am Donnerstag auf dem Gelände einer Firma in einen Reservetank gepumpt worden, sagte ein Polizeisprecher. Doch der lief über und das Öl floss in das Wasser. Mitarbeiter der Stadt bemerkten den Heizölgeruch, der aus der Kanalisation kam. Die Feuerwehr verhinderte mit Sperren, dass sich das Öl weiter ausbreitete. Aus dem Bach wurden Wasserproben genommen. Wie viele Liter Heizöl ins Wasser liefen, konnte die Polizei nicht sagen.

