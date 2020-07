Hundeleine um den Bauch - Fahrer von E-Roller geschleudert

Gassifahren mit um den Bauch gebundener Hundeleine auf einem E-Roller ist offensichtlich keine gute Idee: In Erlenbach (Landkreis Miltenberg) passierten Hund und Herrchen einen Ampelmasten auf verschiedenen Seiten. Dadurch spannte sich die Leine und schleuderte den 24-Jährigen von seinem Elektro-Scooter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann zog sich bei dem Sturz kurz vor Mitternacht erhebliche Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.