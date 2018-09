Hundebadetag im städtischen Freibad

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat sicher nicht übertrieben: Alles, was Rang und Namen hat in Aalen, hat am Freitagabend – in Gestalt von über 500 geladenen Gästen – die Eröffnung des Safe Motodroms im alten Ostertag-Gebäude gefeiert.

Im Mittelpunkt des vielen Staunens und Bewunderns dabei immer wieder Peter Stützel und Markus Ehinger. Sie hatten es mit ihrer Firma Living Immotions vor zweieinhalb Jahren angepackt, aus der alten Brache ein neues Stück Aalen zu erwecken, das sich hier von seiner modernen urbanen Seite zeige, so ...