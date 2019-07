Hund wird fünf Kilometer hinter Auto hergeschleift

Tierdrama im Landkreis Miesbach: Nach Zeugenhinweisen entdeckt die Polizei eine fünf kilometerlange Blutspur auf der Straße. Offenbar hatte der Halter vergessen, dass er sein Tier an die Anhängerkupplung seines Autos gebunden hatte.

Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagnachmittag ein Notruf beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd eingegangen. Ein Mann habe einen Hund an sein Auto gebunden und sei losgefahren gefahren. Zeugen hätten den Mann stoppen können, dieser sei jedoch mit dem Hund zu einem Tierarzt gefahren. Vor Ort habe der Hund, ein fünf Jahre alter Boxer, wohl noch Lebenszeichen von sich gegeben. Das Kennzeichen teilten die Zeugen der Polizei mitgeteilt.

Bei der sofortigen Überprüfung der Wohnanschrift öffnete die Ehefrau des 38-jährigen Fahrzeughalters aus dem Landkreis Miesbach. Die Beamten erfuhren, dass der Ehemann bereits angerufen habe. Sein Aufenthaltsort und der des Hundes konnten die Beamten aber zunächst nicht in Erfahrung bringen. Der Ehefrau wurde laut Mitteilung nahegelegt, ihren Mann aufzufordern, die Polizei aufzusuchen.

Noch bevor die Beamten wieder die Dienststelle erreichten, sei der Hundehalter mit dem Boxer bei der Polizei in Miesbach erschienen, schreibt die Polizei. Der Hund lebte nicht mehr.

Der Mann gab an, mit seinem Sohn und dem Hund unterwegs gewesen zu sein. Nahe einer Alm habe er nei einem Stopp den Hund an die Anhängekupplung gebunden, da er sonst davonlaufen gelaufen wäre. Nach einer längeren Pause, Musik im Auto und einem Gespräch mit dem Sohn, sei man wieder in Richtung Miesbach losgefahren und habe den Hund schlicht vergessen.

Er habe mit dem Hund einen Tierarzt in Hausham aufgesucht. Dort habe man aber nicht mehr helfen können.

Der Mann sei bei der polizeilichen Einvernahme sichtlich geschockt gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Es sei davon auszugehen, dass der Hund tatsächlich vergessen wurde.​