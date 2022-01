Hund unter Tram eingeklemmt und von Feuerwehr gerettet

Ein Hund ist in München unter einer Tram eingeklemmt worden. Die Straßenbahn wurde am Samstagabend mit Hebekissen angehoben, um das Tier namens „Goofy“ zu befreien, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Während des Einsatzes musste der Hundebesitzer vom Rettungsdienst betreut werden. Er erlitt bei dem Versuch, seinen kleinen Hund selbst zu befreien, leichte Verletzungen. Auch ein Passant, der helfen wollte, wurde durch einen Biss des unter Schock stehenden Hundes leicht verletzt. Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurden der Hund und sein Besitzer zur Begleitung von der Polizei in eine Tierklinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-730004/3

Mitteilung der Feuerwehr