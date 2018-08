Hund schreckt Pferde auf: Sechs Kinder verletzt

Weil ein Hund mehrere Pferde einer Reitergruppe aufgeschreckt hat, sind in Oberfranken sechs Kinder und eine Betreuerin verletzt worden. Die Gruppe war auf einem Reitausflug nahe Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ihr folgten die Eltern eines der Kinder mit Fahrrädern und dem nicht angeleinten Hund. Dieser erschreckte die Pferde am Dienstag so sehr, dass diese außer Kontrolle gerieten und sechs der sieben Kinder herunterfielen. Drei der 7- bis 13-Jährigen wurden schwer, drei leicht verletzt. Ein Kind wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.