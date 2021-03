Hund reißt zehn Schafe in Stall

Ein Hund soll in einem Stall in Niederbayern zehn Schafe getötet haben. Das Landratsamt Regen habe den Vorfall in Bischofsmais an die Ermittler gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach starben die Schafe schon in der Nacht vom 9. auf den 10. März.

Nach den Ergebnissen eines Gutachtens im Auftrag des Landesamts für Umwelt sei davon auszugehen, dass die Tiere in dem offenen Stall „durch einen oder mehrere Hunde“ gerissen wurden, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt demnach nun wegen Sachbeschädigung.

