Hund nach mehr als sieben Stunden aus Auto gerettet

Nach mehr als sieben Stunden haben Polizei und Feuerwehr in München einen Hund aus einem überhitzten Auto gerettet. Ein Parkwächter hatte sich Sorgen um das Tier gemacht und verständigte die Beamten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Obwohl das Auto in einer Parkgarage im Schatten stand und jedes Fenster etwa fünf Zentimeter offen war, hechelte das Tier sehr stark und rang nach Luft. Es hatte weder Wasser noch Futter. Die Einsatzkräfte schlugen eine Seitenscheibe ein und befreiten das Tier vom Rücksitz. Nachdem der Hund Wasser bekommen hatte, „konnte er mittels Streicheleinheiten schnell beruhigt werden“, schrieben die Beamten. Der Besitzer begründete sein Verhalten mit einem Missverständnis. Er und seine Freundin hätten gedacht, dass der jeweils andere das Tier bei sich habe.