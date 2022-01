Hund greift Besitzerin an und wird eingeschläfert

Ein aggressiver Hund hat in Schwaben seine Besitzerin angegriffen und wurde eingeschläfert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging der Hund am Mittwoch auf seine Besitzerin in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) los, als diese das Tier füttern wollte und biss sie zweimal.

Daraufhin rettete sich die Frau in ihr Auto und ihr Mann versteckte sich ebenfalls. Da dem Tier wegen seiner Aggressivität „niemand mehr Herr wurde“, wie die Polizei angab, und es bereits beim Tierheim und Veterinäramt bekannt war, wurde der Hund eingeschläfert. Die Besitzerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tier handelte es sich um einen türkischen Kangal-Hirtenhund, der in mindestens zwei Bundesländern als „möglicherweise gefährlich“ eingestuft wird. Bayern gehört nicht dazu.

