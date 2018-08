Hund führt Retter zum Herrchen im Steilhang

Ein Hund hat Polizisten zu seinem Herrchen geführt und so zu dessen Rettung aus einem Steilhang am oberbayerischen Königssee beigetragen. Wildcamper aus Spanien hatten die Hilferufe des 54-Jährigen gehört und einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Montag mitteilte.

Die Beamten suchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst einen Rundweg ab und stießen auf ein Fahrrad mit Anhänger und einen Riesenschnauzer. Das Tier führte die Polizisten genau zu der Stelle, wo unterhalb im Steilhang sein Herrchen festsaß, und bellte laut. BRK-Kräfte retteten den Mann aus seiner misslichen Lage.