Hund beißt Jugendlichem ins Gesicht

Sein eigener Hund hat im Landkreis Regen einen 13-Jährigen ins Gesicht gebissen. „Der Biss verursachte eine stark blutende Wunde an der Oberlippe“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatte der Jugendliche mit dem Tier auf dem Hof des Anwesens in Kirchberg im Wald gespielt. Die Eltern waren den Angaben zufolge im Garten beschäftigt. Warum der Hund seinen Besitzer am Samstag attackierte, war zunächst unklar. Der Jugendliche kam zur Behandlung ins Krankenhaus.