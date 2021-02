Hündin nach Adipositas-Sprechstunde fast auf Idealgewicht

Sechs Kilo hat Bini bereits abgespeckt, ein gutes Kilo fehlt noch zur Idealfigur. Dennoch ist Oberärztin Petra Kölle sehr zufrieden. „Sie hat eine sehr sportliche Figur, ist wesentlich lebhafter, wirkt wieder deutlich jünger, springt rum und ist total fröhlich“, berichtet die Tiermedizinerin fünf Monate nach Diätbeginn. An der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München gibt es nach eigenen Angaben die deutschlandweit einzige Spezialsprechstunde für adipöse Hunde und Katzen.

Bini hatte nach der Kastration kräftig zugelegt - so wie viele Hunde. Ihre Besitzer wollten aber nicht tatenlos zusehen, weil Übergewicht zu schwerwiegenden Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose oder orthopädischen Problemen, aber auch zu Harnwegserkrankungen und Tumoren führen kann.

Nach einer gründlichen Untersuchung bekam der Rhodesian Ridgeback von den Tierärztinnen einen detaillierten Ernährungsplan mit individuell ausgerechneten Kalorienvorgaben mit nach Hause. „Sie ist immer hungrig gewesen, das hat man schon gemerkt“, schildert Besitzerin Hildegard Brühschwein. Aber das liege auch an Binis Wesen. „Sie ist eine Verfressene, was sie sieht, will sie haben.“

Weil es noch dazu Lieferschwierigkeiten beim Diät-Nassfutter gab, musste Bini phasenweise auf hochkalorisches Trockenfutter umsteigen - was allerdings weder optisch den Napf noch gefühlt den Magen richtig füllt. Brühschwein folgte daher den Tipps der Ernährungsexperten: „Ich habe ihr Karotten gekocht, manchmal gab's auch Zucchini oder Äpfel.“ Viele Hunde mögen Obst und Gemüse, können es aber nicht so leicht verwerten wie ein Mensch.

Wenn die dreijährige Hündin ihr Idealgewicht erreicht hat, werden die Rationen wieder umgestellt. Allerdings ist auch weiterhin Maß halten angesagt. Die Portionsempfehlungen auf den Tierfutterpackungen sind in aller Regel viel zu reichlich, da sie für junge, agile, unkastrierte Hunde mit sehr viel Auslauf bemessen sind.

Damit der Hund dennoch nicht bettelnd neben dem Esstisch sitzt, kommt ein weiterer Trick zum Einsatz: Sie bekommt nun ein nicht-splitterndes Kauholz, das zunächst mit Speck in eine Tüte gepackt wird und so dank des Geruches für Befriedigung sorgen soll - ganz ohne Kalorien. Die Brühschweins haben auch nach dem Winter wieder ihre E-Scooter aus dem Keller geholt. So kann das Rentnerehepaar aus Franken mit Tempo 30 statt im Schlendertempo mit Bini Gassi gehen.

