Hubert Burda trällerte italienische Lieder

Der Münchner Verleger Hubert Burda (79) singt gerne. „Ich kann mir sehr schnell Texte merken - dafür danke ich dem Herrgott“, sagte er den Zeitungen „Münchner Merkur“ und „tz“ (Donnerstag). „Es gibt für mich zwei europäische Regionen, die sich durch Volksmusik auszeichnen - Oberbayern und Neapel.“ Als er in Rom studierte, habe er so lange Schallplatten von Roberto Murolo gehört, bis er die Texte auswendig konnte. „Und als ich später in Italien verlegerisch tätig war, habe ich damit die Italiener beeindruckt“, sagte Burda weiter. „Sie kannten Frank Sinatra, aber nicht ihre neapolitanischen Lieder.“