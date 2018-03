HSV-Talent Knöll wechselt zu Zweitligist 1. FC Nürnberg

Offensiv-Talent Törles Knöll wechselt vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zum 1. FC Nürnberg in die 2. Liga. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, kommt der 20-Jährige ablösefrei zum „Club“. Für die Hanseaten bestritt Knöll bislang ein Bundesligaspiel und 48 Partien in der Regionalliga Nord. Dabei gelangen ihm 32 Tore. In der laufenden Spielzeit traf er in 16 Partien bereits 15 Mal.

„Der Junge passt perfekt in unser Profil. Er ist jung, talentiert und offensivstark. Wir hoffen, dass ihm bei uns nun der nächste Schritt in seiner Laufbahn gelingen wird“, sagte FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann. Bernhard Peters, der für den Nachwuchsbereich zuständige Direktor Sport beim HSV, hatte in einer TV-Sendung erklärt, man habe sich mit Knöll nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können.

Knöll nahm im vergangenen Jahr an der U20-WM in Südkorea teil. „Der erste Eindruck vom Club war richtig gut, die Gespräche mit Sportvorstand Andreas Bornemann und Trainer Michael Köllner haben mich schnell überzeugt. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche gemeinsame Zeit haben werden“, sagte Knöll.

Zunächst will er mit dem HSV II aber in die 3. Liga aufsteigen. „Ich hoffe, dass ich Hamburg mit einem Erfolgserlebnis verlassen werde und dann in Franken eine neue Entwicklungsstufe erreichen kann“, erklärte der torgefährliche Angreifer.

