HSV holt Fußballer Khaled Narey aus Fürth

Der Hamburger SV hat von der SpVgg Greuther Fürth Khaled Narey für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 23-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2022, wie der HSV am Dienstagabend mitteilte. Der Deutsch-Togolese kann nach Aussage von Hamburgs Sportvorstand Ralf Becker als Verteidiger und im Mittelfeld spielen.

Narey stand in der vergangenen Saison 34 Mal in der Startelf der Fürther und erzielte in insgesamt 79 Zweitliga-Spielen neun Treffer. „Ich kann mich mit dem Weg, den der HSV einschlagen will, total identifizieren. Auch mein Ziel ist es, in der Bundesliga zu spielen“, sagte Narey.

HSV-Mitteilung zu Narey

Testspielplan HSV

96-Mitteilung zu Walace