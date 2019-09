Hrgota trifft: Greuther Fürth mit Remis gegen Haching

Stürmer Branimir Hrgota hat die SpVgg Greuther Fürth in einem Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching vor einer Niederlage bewahrt. Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt erzielte beim 2:2 (1:1) am Donnerstag in der 43. und der 89. Minute jeweils den Ausgleich für den Zweitligisten. Dominik Stroh-Engel (28.) und Felix Schröter (54.) hatten für die Hachinger getroffen. Am Nachmittag stand noch ein zweiter Test der Fürther gegen die Würzburger Kickers an.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan Fürth

Kader Fürth

Alle News Greuther Fürth

Infos zu den Tests