Hotel vor Lawine geräumt - Reichhart: „Sehr vorausschauend“

Der am Montagmorgen von einer Lawine getroffene Wellness-Bereich eines Hotels im schwäbischen Balderschwang war bereits am Abend zuvor geschlossen worden. Die Behörden hätten vorausschauend Maßnahmen ergriffen, damit Menschen nicht geschädigt werden, sagte Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) nach einem Besuch in Balderschwang am Montagnachmittag. „Man hat ganz, ganz vorausschauend gehandelt“, betonte er. „Wir haben eine herausfordernde Lage, aber die Lage ist im Griff.“ Auch einige weitere Gebäude in der direkten Nachbarschaft des Hotels seien vorsorglich geräumt worden. Laut Landratsamt Oberallgäu handelt es sich um drei bis vier Gebäude.

Der Hang oberhalb des betroffenen Hotels habe unter Beobachtung gestanden, sagte Reichhart. „Die Lawinenkommission hat ihn immer wieder in den Blick genommen und sich dann entschlossen, den Wellnessbereich und Teile des Hotels zu räumen. Man wird sich sicher in der Zukunft anschauen müssen: Wie kann man im Bereich des Schutzwaldes oder mit technischen Mitteln Maßnahmen ergreifen, um die Gefährdung zu minimieren. Aber jetzt geht es erst einmal darum, die unmittelbaren Folgen zu minimieren.“

Auf der Tagesordnung stehe immer auch die Frage nach einem klimaangepassten Bauen. Stets würden Gesetze und Vorschriften angepasst, nicht zuletzt nach dem Eishalleneinsturz von Bad Reichenhall mit 15 Toten im Jahr 2006, sagte Reichhart.

Der stellvertretende Leiter der Lawinenwarnzentrale Bayern, Thomas Feistl, berichtete, das Hotel sei bereits in den 1950er Jahren von einer Lawine erfasst worden. Danach seien der Schutzwald aufgeforstet und Lawinenverbauungen errichtet worden. „Die Lawinengefährdung wurde nie komplett ausgeräumt. Es bestand immer ein gewisses Risiko, dass eine Lawine das Hotel trifft“, sagte Feistl. Für den Ausbau des Wellnessbereichs habe das Hotel deshalb ein Gutachten angefordert, und es seien Auflagen gemacht worden.

„Die letzten 50 Jahre weiß ich von keinem Hotel in Bayern, das am Talgrund steht und total zerstört worden wäre. Das sind absolute Ausnahmefälle, weil man gemeinhin dafür sorgt, dass das nicht passiert.“ Für jedes neue Haus, das in einen Hang hineingebaut werde, gebe es ein Gutachten.

Am Montag seien die Gäste des betroffenen Hotels in anderen Unterkünften untergebracht worden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu. Weiter herrscht in den bayerischen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. „Wenn es das Wetter zulässt, sind für morgen (Dienstag) kontrollierte Sprengungen vorgesehen“, sagte die Sprecherin.

Die Schneemassen hatten am Montagmorgen das Hotel getroffen, aber niemand wurde verletzt. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels ein und Schnee gelangte ins Innere. Weder Gäste noch Angestellte wurden vermisst. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen.

Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen dort fest. Allerdings konnten Menschen in einem Konvoi den Ort verlassen, die Autos mussten mit Schneeketten ausgerüstet sein.

Zugspitze

Bergbahnen Nebelhorn/Kleinwalsertal

Ski- und Loipenbericht Sankt Englmar

Loipenzentrum am Bretterschachten - Bodenmais

Loipeninformation Garmisch-Partenkirchen

Liftbetrieb Großer Arber