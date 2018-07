Hotel am Ufer der Main-Schleife? Bürger haben das Wort

Die Bürger von Volkach entscheiden heute, ob ein Hotelier und Winzer in der idyllischen Main-Schleife am Flussufer ein Hotel bauen darf. Ein Zusammenschluss aus Naturschützern und Bürgern hat sich für ein naturbelassenes Mainufer ohne Hotel starkgemacht und einen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Über diesen - und ein gegenteiliges Ratsbegehren der Stadt zum gleichen Thema - entscheidet Volkach nun. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr können fast 7300 Menschen in neun Wahllokalen ihre Stimme abgeben.

Unweit der Volkacher Innenstadt plant eine Winzerfamilie aus dem Ort ein Design-Hotel auf Stelzen mit 55 Zimmern. Die Stadt will die Uferpromenade zudem touristisch aufwerten.

Damit die Entscheidung der Mehrheit auch bindend ist, müssen sich mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten im Sinne einer Seite aussprechen. Das heißt: Mindestens 1460 Volkacher müssen entweder für oder gegen den Hotelbau am Mainufer sein. Das Ergebnis soll gegen 20.00 Uhr vorliegen.

