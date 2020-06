Hotel am Hitzelsberg: Bangen um Wild-Orchideen-Biotop

Nach der Landtags-Petition einer Umweltschützerin gegen den Bau einer neuen Hotelanlage in idyllischer Lage am Hitzelsberg in Bernau am Chiemsee scheinen sich die Wogen zu glätten. „Ich bin optimistisch, dass hier eine tragbare Lösung gefunden werden kann“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete und Umweltexperte Florian von Brunn nach einem Besuch mit seinem CSU-Kollegen Klaus Steiner am Freitag vor Ort. Beide hatten sich ein Bild von der Lage gemacht und mit Betroffenen gesprochen.

Nach jahrelanger Suche hatte die Gemeinde für das Gut Hitzelsberg einen Investor gefunden. Naturschützer fürchten nun um den Bestand von natürlichen Blühwiesen mit ihrem großen Artenreichtum. „Im Mittelpunkt steht eine sehr wertvolle südseitige Magerwiese mit Orchideenbestand. Es handelt sich hierbei um ein durch das Bienen-Volksbegehren geschütztes Biotop“, sagte von Brunn. Es gebe nun aber ein lösungsorientiertes Vorgehen. „Alle Beteiligten zeigen große Sensibilität und erkennen die Bedeutung des Gebiets für den Naturschutz an.“

Strittig ist noch der Bau einer neuen Zufahrt durch ein Waldstück zu dem geplanten Hotelkomplex. Hier müsse gewartet werden, welche Varianten die Planer vorschlagen und was die artenschutzrechtliche Prüfung des Landratsamts ergebe, sagte von Brunn. „Noch ist die Kontroverse nicht komplett gelöst, aber zumindest gibt es positive Signale.“