Horngacher zu Tournee der Frauen: „Ist in Arbeit“

Der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher sieht die geplante Vierschanzentournee der Frauen auf einem guten Weg. „Man kann es unterstützen, das haben wir gemacht. Es ist auch in Arbeit, die Vierschanzentournee der Mädels. Wir würden es definitiv begrüßen“, sagte der 53-Jährige am Dienstag im deutschen Teamhotel in Oberstdorf. Ursprünglich war die Premiere für den Winter 2023/24 angekündigt. Doch nun heißt es vonseiten des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), das Großereignis werde frühestens 2024/25 steigen.

„Wir haben auch sonst viele Wettbewerbe gemeinsam. Wir würden es natürlich unterstützen, aber viel mehr können wir nicht machen. Die Verbände und die Organisatoren müssen es miteinander ausmachen“, stellte Horngacher fest. Katharina Althaus und Co. bestreiten in diesem Jahr ein Silvester-Turnier mit Wettbewerben in Villach (Österreich) und Ljubno (Slowenien). Ziel ist aber eine Eingliederung in die Tournee.

Neuigkeiten zu den deutschen Skispringern

Neuigkeiten zur Vierschanzentournee

Görlich-Kolumne bei sport.de

Lundby-Tweet

Althaus-Profil bei der Fis

© dpa-infocom, dpa:221227-99-28897/2