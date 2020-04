Holztransporter fängt auf der Autobahn 93 Feuer

Ein mit Baumstämmen beladender Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 93 in Richtung Hof in Brand geraten. Autofahrer müssen sich deswegen am Dienstagmorgen auf Umleitungen einstellen. Der Holztransporter war bei Selb (Landkreis Wunsiedel) unterwegs, als das Fahrzeug Feuer fing, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus, die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die A93 in Richtung Hof blieb für die Lösch- und Bergungsarbeiten zunächst gesperrt. Der Verkehr wurde von Höchstädt im Fichtelgebirge (Landkreis Wunsiedel) umgeleitet. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst nicht absehbar.