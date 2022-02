Holzstall im Nürnberger Tiergarten gerät in Brand

Im Tiergarten Nürnberg ist ein Holzstall in Brand geraten. Die Feuerwehr habe die Flammen am Montagmorgen schnell unter Kontrolle bekommen, Menschen und Tiere seien nicht verletzt worden, teilte der Tiergarten mit. Der Stall befinde sich im Winterquartier der Kronenkraniche. Brandursache ist nach Angaben von Polizei und Tiergarten vermutlich ein technischer Defekt an einer Elektroheizung. Brandermittler seien vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin.

Pressemitteilung der Stadt Nürnberg

© dpa-infocom, dpa:220228-99-323048/2