Holzlager geht in Flammen auf

Ein Holzlager ist aus bisher unbekannten Gründen in Niederbayern abgebrannt. Die Löscharbeiten zogen sich nach Angaben der Polizei bis in den Dienstagmorgen hin. Die Ermittler gehen von einem Schaden im unteren fünfstelligen Bereich aus. Kurz nach Mitternacht hatte eine Anwohnerin das Feuer in dem Lager mit 1500 Raummeter Holz in Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) gemeldet. Die Kriminalpolizei soll nun die Brandursache klären.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-737820/2

Pressemitteilung