Holländer Zirkzee denkt nicht über weitere Zukunft nach

Youngster Joshua Zirkzee hat sich noch keine Gedanken über seine weitere Zukunft beim FC Bayern München gemacht. „Daran denke ich zur Zeit nicht“, sagte der 19-Jährige dem niederländischen TV-Sender NOS. Eine Zeit möglicherweise als Leihspieler bei einem anderen Club stehe für ihn nicht an erster Stelle. „Ich versuche, mich im Training zu entwickeln und die Spielminuten, die ich kriege, voll zu nutzen. Und danach sehen wir weiter“, sagte der Stürmer.

Zirkzee war im Sommer 2017 zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Sein Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2023 datiert. Zirkzee beeindruckt in dieser Saison mit seiner Torquote: In acht Spielen glückten vier Treffer. Zuletzt erzielte Zirkzee beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende ein Tor.

„Am Anfang war es schwierig“, sagte Zirkzee dem TV-Sender, „ich habe nicht meine besten Spiele gespielt. Aber seit (Trainer) Hansi Flick das Ruder übernommen hat, hat er mir die Chance gegeben. Er hat mir Selbstvertrauen gegeben“.

Flick hatte sich zuletzt lobend über Zirkzee geäußert. „Seine Entwicklung, die er in den letzten sechs Monaten gemacht hat, ist hervorragend“, sagte Flick. Aber der junge Niederländer hat nach Flicks Ansicht auch noch viel zu lernen - gerade wenn man die Trainings-Tore von Thomas Müller und Robert Lewandowski betrachtet. „Wenn man sieht, wie die beiden Flanken verwerten, ist das eine Hausnummer. Wenn er sich das immer wieder anschaut, weiß er, woran er noch zu arbeiten hat“, riet Flick.

TV-Interview