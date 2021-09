Holetschek fordert andere Krankenhausfinanzierung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert ein neues Finanzierungssystem für Krankenhäuser. „Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht noch weiter ökonomisieren. Stattdessen müssen wir in Deutschland wegkommen vom bisherigen Finanzierungssystem über hauptsächlich Fallpauschalen“, sagte er dem „Münchner Merkur“ (Montag). „Wir brauchen eine bessere Vergütung von Vorhaltekosten - vor allem bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen, aber auch in der Notfallversorgung.“ Das wolle er nach der Bundestagswahl auch zum Thema in möglichen Koalitionsverhandlungen machen.

In Bayern gibt es seinen Angaben zufolge mehr als 400 Krankenhäuser mit über 73.000 Betten. Die Bundestagswahl ist am 26. September.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-108698/2