Hoher sechsstelliger Schaden bei Brand auf Werksgelände

Bei einem Brand auf einem Werksgelände in Altötting ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag in einer Gießerei aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Brandursache war zunächst unklar und muss noch ermittelt werden, das Gebäude sei nach den Löscharbeiten noch nicht begehbar gewesen. Nach Angaben der Polizei ist durch den Brand ein sechsstelliger Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Anwohner zeitweise ihre Fenster und Türen geschlossen halten.