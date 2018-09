Hoher Schaden nach Schwelbrand

Ein Schwelbrand in einer Maistrocknungsanlage hat am Montagabend in Schwaben einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehört die Anlage in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) einer Firma, die Futtermittel verarbeitet. Die Ursache des Schwelbrands blieb zunächst noch ungeklärt, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West