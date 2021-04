Hoher Schaden nach Brand in Zimmerei

Bei dem Brand einer Zimmerei in Bad Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Zimmerei stand am frühen Mittwochmorgen bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag. Bei der Löschung des Feuers waren 160 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.

