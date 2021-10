Hoher Schaden nach Brand in Niederbayern

Ein Schaden von etwa 300.000 Euro ist bei einem Brand von zwei Häusern im Landkreis Deggendorf entstanden. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen im Dachstuhl eines Hauses in Plattling aus, wie die Polizei mitteilte. Anschließend griff das Feuer noch auf das angrenzende Haus über. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und blieben unverletzt. Feuerwehrleute löschten den Brand. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.

