Hoher Schaden nach Brand einer Dachgeschosswohnung

Hoher Schaden ist bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Unterfranken entstanden. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) sei in der Nacht zum Mittwoch komplett ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe liege im sechsstelligen Bereich. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache und der genauen Schadenshöhe übernommen.