Eine halbe Million Euro Schaden ist am Mittwoch bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb in unterfränkischen Euersdorf (Landkreis Bad Kissingen) entstanden. Das Feuer sei durch einen Motorschaden an einer Müllpresse ausgebrochen, berichtete die Polizei. Anschließend habe es auf mehrere Müllsäcke übergegriffen. Der Brand sei zügig unter Kontrolle gebracht worden. Doch der Rauch sei weit sichtbar gewesen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.