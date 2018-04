Hoher Schaden bei Brandserie rund um Kulmbach

Eine Serie von Bränden während der Osterfeiertage hat rund um das oberfränkische Kulmbach hohen Schaden verursacht. Die Polizei prüft nach Angaben vom Montag, ob es einen Zusammenhang zwischen den insgesamt vier Feuern seit Samstag gibt. In der Nacht zum Montag brannte im Kulmbacher Stadtteil Wehrhaus ein unbewohntes Einfamilienhaus. „Das Feuer wurde absichtlich gelegt“, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 15 000 Euro.

Am Sonntagmorgen stand an der Anschlussstelle Thurnau-Ost der A70 ein Anhänger in Flammen. Zuvor waren am Samstag nahe Ködnitz eine Holzerntemaschine und eine Waldhütte bei Leithen niedergebrannt. Die Feuerwehren des Landkreises Kulmbach waren mit mehreren Hundert Mann im Einsatz. Die Brandserie hat nach ersten Erkenntnissen bislang einen Schaden von mindestens 250 000 Euro verursacht. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, sich mit Beobachtungen zu melden. Man gehe derzeit von Brandstiftung als Ursache für die Feuer aus, hieß es weiter.

