Hoher Schaden bei Brand von Lagerhalle für Hackschnitzel

Beim Brand einer Lagerhalle in Baiern (Landkreis Ebersberg) ist ein hoher Schaden entstanden. Ursache für den Brand ist nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt eines Blockheizkraftwerks gewesen, wie die Polizei mitteilte. Das Brennmaterial - sogenannte Hackschnitzel - befand sich den Angaben nach in der Nähe eines solchen Kraftwerks. Die Polizei ging am Montag nach ersten Schätzungen von einer Summe im sechs- bis siebenstelligen Bereich aus. Hackschnitzel sind zerkleinerte Holzstücke, die unter anderem als erneuerbare Brennstoffe genutzt werden.

Pressemitteilung

