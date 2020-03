Hoher Schaden bei Brand in Werkstatt

Bei einem Brand in einer Werkstatt in Unterfranken ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochmorgen in einem Motorrad- und Fahrradhandel in einem Industriegebiet in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand habe sich auf einen Lagerraum und die Verkaufsfläche ausgeweitet. Die Polizei sprach von einem Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Anwohner waren wegen einer starken Rauchentwicklung vorübergehend aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand.