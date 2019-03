Hoher Schaden bei Brand in Hotel

Bei einem Brand in einem Hotel in Rottach-Eggern (Landkreis Miesbach) ist ein Schaden in Höhe von rund 150 000 Euro entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer am Freitagabend niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Alle Menschen im Hotel hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Mehr als 100 Helfer waren im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in einem Technikraum des Saunabereichs ausgebrochen. Dieser Bereich des Hotels wurde komplett zerstört, die Stockwerke darüber wurden ebenfalls beschädigt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

