Hoher Schaden bei Brand in BMW-Werk

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Tod einer 39-Jährigen in einem Freizeitbad in Fellbach sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Die Stuttgarterin war am Sonntagnachmittag bewusstlos auf dem Boden des Schwimmerbeckens im Innenbereich des Freizeitbades gefunden und geborgen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie starb am Sonntagabend in einem Krankenhaus.

Die Frau hatte regungslos im Wasser gelegen und war lebensgefährlich verletzt von der Schwimmaufsicht aus dem Wasser geholt worden.