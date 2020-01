Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle für Reifen

Beim Brand eines Reifenlagers in Unterfranken ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn auf einen sechsstelligen Betrag. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag im Außenbereich der Lagerhalle in Eltmann (Landkreis Haßberge) ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Rund 100 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich das Feuer auch auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitet. Acht Anwohner mussten wegen des starken Rauchs ihre Häuser verlassen - sie wurden in eine Werkshalle gebracht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.