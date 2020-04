Hoher Sachschaden nach Brand in Autowerkstatt

Ein Sachschaden von mehr als 100 000 Euro ist am Dienstag beim Brand einer Autowerkstatt in Pegnitz (Oberfranken) entstanden. 200 Feuerwehrleute hätten das Feuer in der Werkstatt bekämpft, teilte die Polizei mit. Bis es unter Kontrolle war, dauerte es mehrere Stunden. Der böige Wind habe die Flammen immer wieder neu entfacht.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Alle Anwesenden in der zu einem Autohaus gehörenden Werkstatt hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die durch Pegnitz verlaufende Bundesstraße 2 musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Mitteilung Polizei