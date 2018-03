Hohe Waldbrandgefahr im nördlichen Allgäu

Wegen der vielen Tage ohne ergiebige Niederschläge ist auch im nördlichen Allgäu die Waldbrandgefahr alarmierend gestiegen. Die Bezirksregierung von Schwaben lässt seit 6. Juni weite Gebiete aus der Luft beobachten.

In einigen Landstrichen nordöstlich von Kempten gilt sogar die höchste Warnstufe 5: sehr hohe Waldbrandgefahr. Betroffen sind hier vor allem Fichtenwälder. Ansonsten gilt für das nördliche Allgäu die Warnstufe 4. Nur im oberen Allgäu sehe es besser aus, meint Karl-Heinz Meyer, Sprecher der Regierung von Schwaben. Sie ist für die Koordinierung der Warnhinweise und Kontrollflüge zuständig.

Laut Meyer profitiert das obere Allgäu von einer etwas feuchteren Witterung im Vergleich zum restlichen Bezirk Schwaben. Er ist ansonsten bis hinauf ins Nördlinger Ries von der Warnstufe 4 betroffen. Die Regierung von Schwaben hat die bayerische Luftrettungsstaffel beauftragt, Beobachtungsflüge durchzuführen. Der Luftrettungsstaffel gehören Vereine und Privatpersonen an, die seit 1968 sich und ihre Flugzeuge oder Hubschrauber in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Seit 1973 ist die Staffel fester Bestandteil der Katastrophenschutzplanung des Freistaats. Üblicherweise werden für Flüge zur Kontrolle der Wälder kleine Propellermaschinen benutzt. Neben dem Piloten sitzt dann ein speziell ausgebildeter Luftbeobachter.

Die Luftrettungsstaffel hat in Schwaben drei Stützpunkte: einen im Norden, einen bei Illertissen und einen bei Durach unweit von Kempten. Von dort aus werden die gefährdeten Gebiete abgeflogen.

Meyer berichtet, dass es diesen Spezialisten immer wieder gelinge, rechtzeitig kleine Feuernester zu entdecken. Größere Waldbrände hat es in Bayerisch-Schwaben in den vergangenen Jahren nicht gegeben. In Oberbayern hat ein Feuer bei Bad Reichenhall im Juli 2013 jedoch ein größeres Stück Bergwald vernichtet.

Die Saison für mögliche Waldbrände erstreckt sich meist von April bis in den Herbst hinein. Die Feuer können zum Beispiel durch Blitzschlag ausgelöst werden. An mehr als der Hälfte aller Waldbrände seien jedoch Menschen schuld, heißt es aus dem bayerischen Forstministerium. Meist würden sie durch Unachtsamkeit ausgelöst. Eine weggeworfene, noch glimmende Zigarette reiche. Besonders gefährlich sei dies in lichten Kiefernwälder mit sandigen Böden. Solche Forstgebiete finden sich beispielsweise in der Nürnberger Gegend.

Ob die Regierung von Schwaben in den nächsten Tagen bei der Waldbrandgefahr Entwarnung geben kann, ist noch unklar. Der Wetterbericht verheißt zwar regional einzelne Schauer. Ob sie aber reichen, kann noch niemand abschätzen.