Hohe Meinung von bayerischen Schulen

Eine bundesweite Umfrage hat die Schulpolitik der bayerischen CSU bestätigt. So jedenfalls interpretiert der Vorsitzende der CSU im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, die Ergebnisse der „Schulstudie 2014“, welche von der Konferenz der Unions-Fraktionsvorsitzenden in Auftrag gegeben wurde. Auf die Frage, in welchem Bundesland es die beste Schulbildung gebe, antworteten 51 Prozent der rund 2000 Befragten: Bayern.

Auf dem zweiten Platz landeten mit deutlichem Abstand und je neun Prozent der Nennungen die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen. Befragt nach den Gründen für die hohe Meinung vom bayerischen Schulsystem nannten die Befragten am meisten bessere Abschlüsse, Lehrinhalte und die bessere finanzielle Situation im Freistaat, erläuterte Kjell Eberhardt vom Meinungsforschungsinstitut Insa Consulere am Mittwoch in München. Bei Befragten, die im Freistaat ihre Schulkarriere durchlaufen hätten, sei die Zustimmung zum bayerischen Schulsystem noch höher.

Sehr gut in die CSU-Schulpolitik passen auch die Angaben der Befragten zum Gymnasium. 92 Prozent sprachen sich für den Erhalt der Schulform aus. CSU-Fraktionschef Kreuzer wertete dies als klare „Absage an Schulstrukturdebatten“. Die überwiegende Mehrheit sei mit dem gegliederten Schulsystem zufrieden, glaube aber, „dass zugunsten der Qualität noch etwas geht“, sagte Kreuzer. Beim Verbesserungsbedarf für die deutschen Schulen sehen die Bürger der Studie zufolge in erster Linie den Kampf gegen Lehrermangel und Unterrichtsausfall (59 Prozent). Die Qualität der Lehrer halten 55 Prozent für verbesserungsfähig. So viele sprachen sich für eine intensivere Lehreraus- und fortbildung, 43Prozent für mehr individuelle Förderung aus. 73 Prozent hielten das Leistungsprinzip für eine erfolgreiche Schulbildung für unverzichtbar und 81 Prozent wollen, dass weiterhin mit Noten gearbeitet wird. 76Prozent halten am Wiederholen von Klassen bei nicht ausreichender Leistung (Sitzenbleiben) fest.

Auf das gegenwärtig in Bayern laufende Volksbegehren zur Wahlfreiheit zwischen acht- und neunjährigem Gymnasium wollte Kreuzer die Erkenntnisse aus der Umfrage nicht bezogen wissen. Allerdings müsse man festhalten, dass die Befragten ihre Meinungen vor dem Hintergrund des nach wie vor achtjährigen bayerischen Gymnasiums abgegeben hätten, betonte Kreuzer.

Kreuzers thüringischer Amtskollege Mike Mohring möchte die Ergebnisse zum Anlass nehmen, den Unions-Bildungspolitikern mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln. Es müsse zu denken geben, dass Umfragen und Vergleichsstudien der Bildungspolitik in unionsgeführten Ländern stets die besseren Noten gäben, bei der Kompetenzzuweisung aber Parteien links von der Union höhere Bewertungen erhielten.