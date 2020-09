Hoffnung auf Aufklärung um tödlichen Unfall im Vollrausch

In der Hoffnung auf eine umfangreiche Aufklärung hat der Berufungsprozess um eine totgefahrene 20-Jährige durch einen betrunkenen Fahranfänger begonnen. Zum Auftakt am Mittwoch stand unter anderem die Anhörung der vier Angeklagten auf dem Programm. „Der Aufklärung, die man den Hinterbliebenen schuldet, wird aus meiner Sicht von den Angeklagten nicht nachgekommen“, sagte Anwalt Philipp Schulz-Merkel, der Angehörige der Verstorbenen in der Nebenklage vertritt. Es seien zwar Fragen beantwortet worden, aber nur sehr knapp, bemängelte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ein damals 18-Jähriger erfasste im April 2017 mit erhöhter Geschwindigkeit die junge Frau auf einer Verbindungsstraße bei Untereisenheim (Landkreis Würzburg). Zuvor hatte er mit Freunden auf einem unterfränkischen Weinfest getrunken und soll knapp drei Promille im Blut gehabt haben. Die drei Mitfahrer müssen sich ebenfalls vor Gericht verantworten. Sie hatten nach dem Unfall keine Hilfe geleistet, sondern legten sich schlafen.

Die jungen Männer wurden vergangenes Jahr in erster Instanz zu Geldstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte bekam wegen fahrlässiger Volltrunkenheit nach Jugendstrafrecht eine Geldstrafe von 5000 Euro und ein Jahr Fahrverbot auferlegt. Das milde Urteil hatte in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt. Die Staatsanwaltschaft und die Familie in der Nebenklage legten Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Würzburg ein.

Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrer Begründung eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung nach Erwachsenenstrafrecht. Mittelpunkt der Verhandlung werden zwei Gutachten zur Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten sein. Danach könnte laut Richter auch eine Verurteilung wegen vorsätzlichen Vollrausches in Betracht kommen. Der Strafrahmen sei dabei der gleiche wie im Falle der fahrlässigen Tötung. Die Fortsetzungstermine sind für den 24. und 25. September vorgesehen.

