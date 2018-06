Hoffenheim bangt vor Augsburg-Spiel um drei Spieler

- 1899 Hoffenheim bangt vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg um ein angeschlagenes Trio. Verteidiger Niklas Süle lag nach dem achtbaren 1:1 gegen Borussia Dortmund mit Fieber flach, Nationalspieler Sebastian Rudy klagte ebenso über Probleme am Oberschenkel wie Eugen Polanski, der sich zudem mit Rückenbeschwerden herumplagt. Bei allen drei Fußball-Profis werde man kurzfristig über einen Einsatz in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) entscheiden, sagte Trainer Markus Gisdol am Freitag.

Trotz der 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach warnte der 1899-Coach davor, die Augsburger auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie wurden in den vergangenen beiden Jahren unterschätzt, davon haben sie profitiert“, sagte Gisdol. „Man merkt ihnen an, dass die erhöhte Belastung eine Umstellung fürs Team ist“, erklärte Gisdol mit Blick auf Augsburgs Premiere in der Europa League.

