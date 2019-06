Hof feiert 587. Schlappentag

Das oberfränkische Hof hat am Montag zum 587. Mal den traditionellen Schlappentag gefeiert, eines der ältesten Schützen- und Handwerkerfeste Deutschlands. Die Bürger und Handwerkerzünfte zogen durch die Stadt und kürten ihren Schlappenkönig genannten Schützenkönig. Zum Festtag brauen die Hofer ein eigenes Starkbier.

Das Fest erinnert an die wiedergewonnene Wehrfähigkeit der Stadt nach einer Verwüstung durch Angreifer vor fast 600 Jahren. Damals hatte der Markgraf von Brandenburg die Hofer verpflichtet, sich im Schießen zu üben. Da die Schützengilde laut Stadt vor allem aus Handwerkern bestand und diese zur Schießübung häufig in letzter Minute in Arbeitskleidung mit Holzschuhen (Schlappen) eilten, hat sich das Schützenfest als Schlappentag und Handwerkerfest entwickelt.

Stadt Hof über den Schlappentag