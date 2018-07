Hoeneß lobt Kovac und Bayerns USA-Reise: „Wunderbar“

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß ist sehr angetan vom neuen Trainer Niko Kovac. „Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen“, sagte der 66-Jährige zum Ende der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Miami der Münchner „Abendzeitung“ (Montag-Ausgabe). Der 46 Jahre alte Kovac arbeitet seit Anfang des Monats als Nachfolger von Jupp Heynckes für die Bayern.

Den Ablauf und die Organisation der Marketing-Tour in Amerika bewertete Hoeneß als „wunderbar“. Im vergangenen Jahr hatte der Präsident eine deutlich längere Werbetour nach China und Singapur noch als grenzwertig bezeichnet. „Die Reise war kurz und hat uns die Möglichkeit gegeben, richtig zu trainieren. Wir hatten beste Bedingungen. Das habe ich ja letztes Jahr kritisiert: Da hatten wir vier Spiele an drei verschiedenen Orten. Jetzt sind es zwei Spiele an zwei Orten gewesen.“ Die Reiserei sei nicht sehr anstrengend gewesen. Hoeneß' Fazit vor dem Rückflug der Mannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) nach München lautete: „Perfekt!“

