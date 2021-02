Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich wieder. Wie eine Sprecherin des Hochwassernachrichtendienstes Bayern (HND) im Landesamt für Umwelt am Montag mitteilte, sei die Tendenz zur Entspannung in den meisten Teilen des Freistaats eindeutig.

In mehreren Landkreisen wurde zusätzlich Entwarnung vor einer Hochwassergefahr gegeben und der Großteil Bayerns wurde auf die Meldestufen eins und zwei herabgestuft. Alleine in den Landkreisen Coburg und Bamberg gilt noch eine höhere Warnstufe für Überschwemmungen in bebauten Gebieten.

Damit entspannt sich die Lage vom Wochenende, nachdem es in Teilen Bayerns zu Überschwemmungen gekommen war.

