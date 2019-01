Hochwasserlage entspannt sich

Die Hochwassergefahr in Bayern sinkt. Für einzelne Pegel an Wörnitz, Altmühl und Schwarzer Laber gelten noch die Meldestufen 1 bis 2, wie der Hochwassernachrichtendienst am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Das heißt, stellenweise gibt es kleinere Ausuferungen (Stufe 1) beziehungsweise land- und forstwirtschaftliche Flächen werden überflutet oder der Verkehr ist leicht beeinträchtigt (Stufe 2). Es gibt vier Meldestufen.

„Ein Zwischenhocheinfluss bis Samstag sorgt für eine weitere Entspannung der Situation“, erklärten die Experten im aktuellen Hochwasserlagebericht weiter. Bis Samstagfrüh würden laut Deutschem Wetterdienst „keine relevanten Abflussmengen aus Regen und Schneeschmelze“ erwartet. „Infolge dessen ist zunächst nicht mit einer Verschärfung der Hochwasserlage zu rechnen.“

