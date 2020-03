Hochwasser in Nordbayern rinnt davon

Die Hochwasserlage an Flüssen in Nordbayern entspannt sich. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern galt für die Steinach am Pegel in Neustadt bei Coburg und die Itz bei Itzgrund (Landkreis Coburg) am Donnerstagmorgen noch die zweithöchste Meldestufe 3 - mit abnehmender Tendenz. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet sein können oder Straßen wegen Hochwassers gesperrt werden. Starke 36-stündige Dauerregenfälle hatten den Angaben zufolge im Frankenwald und Thüringer Wald die Wasserstände steigen lassen.

