Hochwald schließt einzigen Molkerei-Standort in Bayern

Die Milch verarbeitende Hochwald Foods GmbH schließt ihren einzigen bayerischen Standort in Polling bei Mühldorf am Inn. Der Standort solle zum 31. März 2018 aufgegeben werden, teilte das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Thalfang mit. Von der Werksschließung sind nach Firmenangaben 230 Mitarbeiter betroffen. Teile der Produktion würden an andere Standorte der Hochwald-Gruppe verlagert. Das Unternehmen konzentriere sich auf die Standorte in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und dem niederländischen Bolsward. Über die Schließung hatten zunächst regionale Medien berichtet.

Geschäftsführer Detlef Latka kündigte Verhandlungen über einen Sozialplan an. Eine Unternehmenssprecherin ergänzte am Donnerstag, dass Gespräche mit Investoren zur Übernahme des Standortes geplant seien. Im Pollinger Ortsteil Weiding wird hauptsächlich Kondensmilch produziert. Die Hochwald Foods GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Genossenschaft Hochwald Milch eG. Sie beschäftigt knapp 2000 Mitarbeiter. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz 1,44 Milliarden Euro.

